По факту ДТП с пятью пострадавшими в Москве возбудили уголовное дело

В МВД Москвы заявили, что по факту аварии с пятью пострадавшими на Варшавском шоссе в столице возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

«По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства)», — сказали в МВД.