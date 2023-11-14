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По факту ДТП с пятью пострадавшими в Москве возбудили уголовное дело

В МВД Москвы заявили, что по факту аварии с пятью пострадавшими на Варшавском шоссе в столице возбудили уголовное дело.

По факту ДТП с пятью пострадавшими в Москве возбудили уголовное дело
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

«По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства)», — сказали в МВД.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в аварии на Варшавском шоссе в Москве из-за столкновения трёх машин.