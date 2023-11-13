ГИБДД Екатеринбурга ищет скрывшуюся с места ДТП электричку

На переезде через железнодорожные пути по улице Монтажников в Екатеринбурге электричка сбила иномарку и скрылась с места аварии.

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На видео от Госавтоинспекции видно, что на переезда стоят машины перед красным сигналом семафора, однако водитель «фольксвагена» грязно-бежевого цвета зачем-то решил встать впереди всех и не рассчитал силы: выкатился прямо перед движущимся составом и получил удар слева прямо по своему водительскому месту.

Машину откинуло в канаву, у нее смята вся левая дверь, а сам водитель отправлен в больницу, где врачи в настоящий момент сражаются за его самочувствие.

Прочие обстоятельства аварии инспекторам ГИБДД еще предстоит выяснить, как только они установят второго частника ДТП – бригаду, управлявшую электропоездом. Машинист и его помощник не остановились, и теперь их – по крайней мере, согласно официальному сообщению ГИБДД – ищут.