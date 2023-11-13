В Перми женщина чудом уцелела под колесами самосвала

В Перми самосвал сбил женщину на пешеходном переходе и проехал над ней, не задев колесами. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1» и публикует видеозапись инцидента.

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Наезд произошел на улице Карпинского. По предварительным данным, пострадавшая отделалась испугом. На кадрах видно, что женщина переходила улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Несмотря на это, водитель самосвала продолжил движение и пешеход оказалась под грузовиком, не попав под колеса.