В Вологде столкнулись автобус и 10 легковых машин

"По предварительным данным, сегодня в Вологде в 16:43 мск на спуске с Ленинградского путепровода произошло столкновение маршрутного автобуса марки "Олимп", который следовал по маршруту №16 под управлением водителя 1965 года рождения, и 10 ехавших друг за другом легковых автомобилей", - сообщили ТАСС в управлении.