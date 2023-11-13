$92.12+0.0698.53+0.22

На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с тремя машинами

В Москве столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, на Варшавском шоссе, у пешеходного перехода. Пострадали четыре пешехода и пассажирка такси.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Медики оказали помощь пострадавшим. Водители от госпитализации отказались.

МВД связало рост числа ДТП с антироссийскими санкциями

Возгорание, возникшее после аварии, удалось ликвидировать. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.

2
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости