На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с тремя машинами
В Москве столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, на Варшавском шоссе, у пешеходного перехода. Пострадали четыре пешехода и пассажирка такси.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Медики оказали помощь пострадавшим. Водители от госпитализации отказались.
Возгорание, возникшее после аварии, удалось ликвидировать. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.
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