Ребенок пострадал в результате столкновения трех автомобилей на трассе М9 «Балтия» в Подмосковье

Ребенок попал в больницу после ДТП с участием трех автомобилей на 24 км трассы М9 «Балтия» в городском округе Красногорск. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

«Сегодня около 17:35 на 24 км трассы М9 «Балтия» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершила попутное столкновение с двумя автомашинами. В результате ДТП несовершеннолетний 2014 года рождения с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в пресс-службе.