Есть пострадавшие: в Москве столкнулись маршрутка и каршеринг

Три человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, сообщил источник в ночь на 14 ноября. Инцидент произошел на Свободном проспекте, где столкнулись автомобиль каршеринга и маршрутка, пишет газета "Известия".

По данным свидетеля, пострадали два пассажира маршрутки и один человек из каршеринга. На кадрах с места происшествия видны поврежденные автомобили. Спасателем пришлось переворачивать на колеса маршрутку, которая опрокинулась после столкновения.

Ранее водитель каршеринга протаранил машину ДПС и припаркованные автомобили. В ГУ МВД по Московской области уточнили, что каршеринговый Haval привлек внимание инспекторов из-за того, что у него была заклеена часть номерного знака. ДТП обошлось без пострадавших. Водитель, молодой человек 2004 года рождения, а также два пассажира доставлены в отдел полиции.

Другой водитель каршеринга атаковал собаководов в парке. Инцидент произошел в парковой зоне на улице Ольги Форш. На кадрах видно, что кроссовер Nissan Qashqai в раскраске каршеринга разворачивается и начинает движение в сторону автора видео, которому удалось увернуться от машины и скрыться за деревьями. Утверждается, что мужчина пытался украсть у петербуржцев собаку и скрыться на подъехавшем каршеринге, а когда этого сделать не удалось, водитель автомобиля попытался наехать на людей.