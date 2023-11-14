Жительница Ленинградской области согласилась прокатиться со знакомым по городу и попала в погоню со стрельбой и аварию с полицейской машиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, все произошло ночью 12 ноября в Коммунаре Гатчинского района. Водитель Volvo Х70 проигнорировал требование полицейских остановить автомобиль, и они устроили за ним погоню с мигалками. В ходе преследования сотрудники ДПС выстрелили в воздух, а затем по колесам машины, но даже после этого нарушитель продолжил движение. В какой-то момент водитель резко затормозил, спровоцировав столкновение со следовавшей за ним патрульной машиной, и скрылся с места аварии.

Позже оказалось, что в преследуемом автомобиле помимо водителя находилась 42-летняя местная жительница, которую он пригласил прокатиться по городу. По данным МВД, в результате погони она получила легкое ранение руки.