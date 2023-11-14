В Курске в ДТП с участием двух автобусов пострадали восемь человек

Восемь пассажиров в двух автобусах получили травмы в результате аварии в центре Курска, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ столкнулся на центральной улице в Курске с автобусом Ford, после чего последний столкнулся с автомобилем Lada Granta, а тот с УАЗ.