Три человека погибли в результате ДТП с фурой и школьным автобусом в США
В ДТП с участием фуры и школьного автобуса в США погибли три человека. Об этом сообщает The Associated Press.
По данным агентства, инцидент произошел утром в штате Огайо. Фура въехала в впереди идущий автобус, который перевозил учеников средней школы.
Ohio Dept of Transportation
«В результате инцидента три человека погибли и еще 15 получили ранения. Всего на борту находилось 57 человек», — говорится в тексте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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