В Челябинской области столкнулись три большегруза
ДТП с участием трех большегрузов произошло на участке трассы М5 "Урал" в Челябинской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
"В Ашинском районе на 1 553-м км автодороги М5 "Урал" введено реверсивное движение. На данном участке произошло столкновение большегрузов. Работают сотрудники ДПС. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что столкнулись три большегруза, полоса трассы в направлении Москвы заблокирована.