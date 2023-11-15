Жесткое ДТП во Владивостоке: шестеро пострадавших

На острове Русском во Владивостоке столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадали сразу шесть человек.

«22-летняя девушка, управляя Nissan Moco, двигалась со стороны поселка Подножье в направлении улицы Катерной. При выезде с прилегающей территории автомобилистка не уступила дорогу Mazda Demio и совершила с ним столкновение. В результате происшествия травмы получили шесть участников дорожного движения», - сообщают в региональном управлении МВД России.

Известно, что травмы получили сама девушка-водитель, а также её пассажиры 22-летняя девушка и 19-летний парень. Также пострадала 19-летняя девушка-водитель Mazda Demio и ее пассажиры 18 и 19-летние девушки.