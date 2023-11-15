Человек погиб в ДТП с пятью автомобилями на трассе Р-255 «Сибирь»

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе Р-255 «Сибирь» в Аларском районе Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале, погиб один человек.

Авария произошла вечером во вторник, 14 ноября, вблизи деревни Шульгина. По предварительной информации правоохранителей, водитель большегруза Scania «вследствие неблагоприятных погодных условий и низкой температуры», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение со встречными Nissan Qahsqai, Toyota Corolla и Toyota Corolla Allex, а также грузовиком МАЗ.

В аварии погиб 33-летний пассажир Toyota Corolla — он скончался до прибытия на место сотрудников скорой помощи. Другие участники ДТП не пострадали. Госавтонинспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.