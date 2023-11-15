Под Ростовом автобус с чиновниками перевернулся после ДТП

Сегодня утром на 2 км+ 720 автодороги Таганрог-Беглица, Неклиновского района Ростовской области 59-летний водитель автомобиля Ford Transit, по предварительным данным, не выполнил требования дорожного знака «движение прямо» и допустил столкновение с автомобилем Лада Веста под управлением 19-летнего водителя, двигающимся в попутном направлении, выполняя маневр. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.