СМИ: Исполнительный директор ЮНИСЕФ попала в ДТП на пути к КПП «Рафах»
Исполнительный директор детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в дорожно-транспортное путешествие на пути к контрольно-пропускному пункту (КПП) «Рафах». Об этом в среду, 15 ноября, пишет агентство Reuters.
— Мы полагаем, что по пути в «Рафах» машина врезалась в большую выбоину или пыталась ее избежать, из-за чего машина вылетела в глубокую канаву и перевернулась на бок, — сказал глава отдела СМИ ЮНИСЕФ Куртис Купер.
Согласно сообщению, Рассел попала в аварию 14 ноября, после чего было принято отложить визит в Израиль из-за полученных травм.
Купер уточнила, что Рассел получила значительные синяки, из-за чего испытывает небольшой дискомфорт, но ее травмы не считаются серьезными, передает Reuters.
В октябре в ЮНИСЕФ сообщили, что свыше 2,3 тысячи детей погибли в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта. При этом б 5,3 тысячи несовершеннолетних пострадали. Представитель ООН по правам человека Крейг Мохайбер объявил о своей отставке из-за «геноцида» в секторе Газа, который организация не смогла остановить.