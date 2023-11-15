Исполнительный директор ЮНИСЕФ попала в ДТП на пути к КПП «Рафах»

Исполнительный директор детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в дорожно-транспортное путешествие на пути к контрольно-пропускному пункту (КПП) «Рафах». Об этом в среду, 15 ноября, пишет агентство Reuters.

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— Мы полагаем, что по пути в «Рафах» машина врезалась в большую выбоину или пыталась ее избежать, из-за чего машина вылетела в глубокую канаву и перевернулась на бок, — сказал глава отдела СМИ ЮНИСЕФ Куртис Купер.

Согласно сообщению, Рассел попала в аварию 14 ноября, после чего было принято отложить визит в Израиль из-за полученных травм.

Купер уточнила, что Рассел получила значительные синяки, из-за чего испытывает небольшой дискомфорт, но ее травмы не считаются серьезными, передает Reuters.