Автобус со школьниками перевернулся в Приморском крае

Автобус с 14 школьниками перевернулся в Приморском крае. Восемь детей получили травмы, шесть из них были доставлены в больницы после ДТП. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

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Авария произошла в Надеждинском районе на 4-ом километре автодороги «Хабаровск — Владивосток —Тавричанка». Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего перевернулся.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. Водитель не пострадал, в настоящее время с ним работают следователи.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

15 ноября несколько машин столкнулись на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Движение в районе аварии было затруднено и осуществляется по 1-й и 5-й полосам.