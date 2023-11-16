Автобус со школьниками перевернулся в Приморском крае

Автобус с 14 школьниками перевернулся в Приморском крае
Автобус с 14 школьниками перевернулся в Приморском крае. Восемь детей получили травмы, шесть из них были доставлены в больницы после ДТП. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Авария произошла в Надеждинском районе на 4-ом километре автодороги «Хабаровск — Владивосток —Тавричанка». Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего перевернулся.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. Водитель не пострадал, в настоящее время с ним работают следователи.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
15 ноября несколько машин столкнулись на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Движение в районе аварии было затруднено и осуществляется по 1-й и 5-й полосам.
Еще одно ДТП произошло на внешней стороне 78-го километра МКАД — грузовик наехал на пешехода. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.