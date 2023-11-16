В тройном ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде пострадали два человека
Сотрудники ГИБДД принимают меры по ликвидации затора на важной транспортной магистрали.
Как сообщили правоохранители, около 8 утра на мосту через Волгу столкнулись две иномарки. Пытаясь уйти от них, водитель «Лады Калины» допустил столкновение с отбойником.
В результате аварии пострадали два человека. На мосту образовалась огромная пробка, так как столкнувшиеся машины перекрыли три полосы движения.
На месте работают экипажи ДПС, затор ликвидируется.