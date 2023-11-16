На мосту в Вологодской области столкнулись сразу 14 машин

«Предварительно, около 18:00 на 84-м км трассы А-114 неподалеку от Шексны на автомобильном мосту произошло ДТП по направлению от Череповца к Вологде с участием 14 транспортных средств, там и легковые машины, и большегруз», — приводит агентство сообщение областного управления МВД.