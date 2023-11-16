Момент столкновения микроавтобуса, в котором ехали инспекторы Контрольно-счетной палаты Ростовской области с автомобилем опубликовал Telegram-канал Don Mash. Отмечается, что сотрудники ехали на работу в Персиановку.

Инцидент произошел 15 ноября. Судя по видео, микроавтобус Ford Transit совершал поворот налево с включенным поворотником, когда в него врезалась Lada Vesta. Микроавтобус завалился на бок. Очевидцы помогли людям выбраться из салона. Было госпитализировано 9 человек.