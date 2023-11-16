66 автомобилей пострадали в Приморье из-за гололедицы
В результате 37 дорожно-транспортных происшествий из-за гололедицы в Приморье получили повреждение 66 автомобилей, один человек погиб. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД России по региону.
По данным ведомства, в регионе наблюдаются «неблагоприятные погодные условия и перепады температур»
«Согласно сведениям из региональной базы дорожно-транспортных происшествий, на текущий момент в Приморье зарегистрировано 37 автоаварий, в том числе пять — с пострадавшими, одна — с погибшим. Травмированы 12 человек. Повреждено 66 транспортных средств», — отмечается в сообщении.
В связи с плохой погодой руководство госавтоинспекции края обратилось к водителям и пешеходам с требованием строго соблюдать правила дорожного движения, предупредив, что гололед может быть «на любом повороте, спуске или подъеме».
Ранее сразу 15 автомобилей столкнулись в Новосибирске после первого сильного снегопада. Авария произошла на территории Октябрьского района. На снимках из соцсетей видно, что на участке дороги развернуло самосвал, после чего в него «паровозиком» врезались двигавшиеся под гору легковые авто. В результате ДТП никто не пострадал.