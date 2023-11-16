Пьяный отец бросил дочерей с переломами на месте ДТП в ХМАО

Сразу три уголовных дела возбудили в отношении пьяного отца, бросившего двух дочерей на месте ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ольга Абмайкина. По ее словам, инцидент произошел 15 сентября на трассе Урай — поселок Половинка. Как уточняет Mash Ural, девочки остались на месте аварии с сотрясением мозга и серьезными переломами.

Инцидент с ДТП, где отец бросил детей на месте происшествия, случился 15 сентября. В отношении водителя возбуждено три уголовных дела за то, что он был лишен прав и находился в состоянии опьянения, за то, что пассажирам причинен вред здоровью, и за оставление в опасности, — пояснила представитель ведомства.

Как пишет Ural Mash, мужчина взял с собой дочерей в абсолютно трезвом состоянии, но вскоре остановился у алкомаркета и выпил. Не справившись с управлением автомобиля, он вылетел в кювет, после чего вышел из него и спрятался в кустах, оставив травмированных детей. Старшая дочь самостоятельно разбила стекло и помогла младшей сестре выбраться из машины, после чего дети бродили по трассе в поисках помощи. Когда их отца нашли, он заявил, что не знает девочек. Кроме того, уточняется, что он сел за руль, будучи лишенным водительских прав за пьяное вождение.