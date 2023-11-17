В Калининграде BMW насмерть сбил ребенка на остановке

МВД: в Калининграде BMW врезался в остановку, убил ребенка и ранил троих человек
В Калининграде автомобиль BMW врезался в остановку, убил ребенка и ранил троих человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД в Калининградской области, передает ТАСС.
«Авария произошла на пересечении улиц Инженерной и Киевской», — сообщили в ведомстве.
Погибшей девочке было около шести лет.
По данным местного паблика «Янтарный ДЛБ», находившийся за рулем водитель после аварии пребывал в приподнятом настроении. По другим данным, мужчина пережил инсульт. Его задержали, будет проведена медицинская экспертиза.
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