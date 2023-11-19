Монтировка из грузовика как копье воткнулась во встречную машину

На трассе в Брянской области металлическая монтировка отлетела от грузовика и пробила лобовое стекло встречной машины. Видеозапись момента инцидента и его последствий размещены в паблике «Брянский водитель» в соцсети «ВКонтакте».

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На кадрах видно, что навстречу легковому автомобилю с видеорегистратором движутся два большегруза. От второго из них, бортового МАЗа с прицепом, отделяется продолговатый предмет, который пробивает лобовое стекло легкового Volvo.