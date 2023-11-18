Пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Иркутске
Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате аварии с маршрутным автобусом в Иркутске.
Об этом сообщает СУСК России по Иркутской области.
По данным ведомства, грузовик при повороте столкнулся с маршрутным автобусом №30, который следовал в попутном направлении по выделенной полосе.
«В результате ДТП находившимся в салоне автобуса детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь», — указывается в заявлении.
По факту происшествия проводится проверка.
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