На МКАД столкнулись два авто, ухудшив движение
Авария с участием двух автомобилей произошла на внутренней стороне 102-го километра МКАД, перед развязкой с Щелковским шоссе.
Из-за произошедшего, по данным столичного департамента транспорта, движение осуществлялось всего по двум полосам из пяти. Однако, к настоящему моменту проезжую часть удалось освободить для машин.
Сейчас правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее "Свободная Пресса" сообщила о том, что в Пензе автомобиль BMW влетел в подземный переход. После ЧП иномарка находится в плачевном состоянии - ее буквально смяло со всех сторон.