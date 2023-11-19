На МКАД столкнулись два авто, ухудшив движение

Авария с участием двух автомобилей произошла на внутренней стороне 102-го километра МКАД, перед развязкой с Щелковским шоссе.

Из-за произошедшего, по данным столичного департамента транспорта, движение осуществлялось всего по двум полосам из пяти. Однако, к настоящему моменту проезжую часть удалось освободить для машин.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего.