В Самаре легковушка въехала в автобус и загорелась

В Самаре легковой автомобиль въехал в автобус, после чего загорелся, сообщило а ГТРК «Самара» со ссылкой на УМВД региона. В салоне авто находился только водитель. Мужчина в результате происшествия скончался.

В пути следования вблизи дома 5 на ул. Волжское шоссе допустил столкновение с автобусом (рейсовый, в салоне находился только водитель). После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В салоне сотрудниками экстренных служб обнаружен труп водителя, — сообщили в полиции.

Полицейскими проводятся мероприятия по установлению личности погибшего и всех обстоятельств произошедшего. Также известно, что в салоне автобуса тоже находился только водитель.

Ранее стало известно, что в Калининграде водитель BMW насмерть сбил семилетнюю девочку на остановке на перекрестке Инженерной и Киевской улиц. Водитель не справился с управлением, потому что ему стало плохо за рулем. У него мог случиться инсульт. Очевидцы пытались привести его в чувства. При этом ребенок оказался заблокирован между авто и остановкой, прибывшие на место ЧП экстренные службы вытащили девочку, но медики констатировали ее смерть.