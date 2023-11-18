Под Тюменью в массовом ДТП пострадали три человека, двое из которых дети

«Два наряда ДПС работают на месте массового ДТП под Тюменью, где в столкновении пяти автомобилей пострадали три человека, в том числе двое детей. Движение по трассе частично ограничено. Авария случилась на 305-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Здесь автомобиль „Ниссан Мурано“ въехал в стоящий на полосе для разворота „Мицубиси“. „Мицубиси“ отбросило на „Мерседес“.От удара „Ниссан“ отбросило вправо, в „КамАЗ“. После этого „Ниссан“ закрутило на дороге и он въехал в еще один „КамАЗ“, стоящий на трассе для разворота», — говорится в сообщении.