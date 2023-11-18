В Каменске-Уральском мужчина на внедорожнике влетел в ограждение дома

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 59-летний водитель внедорожника Subaru вылетел с дороги и въехал в забор частного дома. В результате ДТП автомобилиста с травмами увезли на скорой в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.