В Хабаровске автобус столкнулся с троллейбусом

"По предварительным данным, сегодня в 10:00 (03:00 мск) в городе Хабаровске водитель 1968 года рождения, управляя автобусом Real (маршрут №58), на ул. Карла Маркса в районе дома 76 со стороны ул. Дикопольцева в сторону ул. Синельникова не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства - троллейбуса - и совершил с ним столкновение", - говорится в сообщении.