При опрокидывании спорткара в Нижегородской области погибли три человека

ДТП произошло в Воскресенском районе. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречку и машина вылетела в кювет. Погибло 3 человека.

Происшествие произошло сегодня рано утром на 133 м км дороги Р 177. Водитель за рулем Ниссан Скайлайн выехал на встречную полосу там, где обгон запрещен. После этого машина вылетела в кювет. По данным нижегородского МВД, в автомобиле находилось 4 пассажира.