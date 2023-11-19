При опрокидывании спорткара в Нижегородской области погибли три человека

ДТП произошло в Воскресенском районе утром 19 ноября
ДТП произошло в Воскресенском районе. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречку и машина вылетела в кювет. Погибло 3 человека.
Происшествие произошло сегодня рано утром на 133 м км дороги Р 177. Водитель за рулем Ниссан Скайлайн выехал на встречную полосу там, где обгон запрещен. После этого машина вылетела в кювет. По данным нижегородского МВД, в автомобиле находилось 4 пассажира.
«Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе МВД.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о вспыхнувшем автомобиле из-за неисправной электрики.