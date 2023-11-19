На Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса

В ходе мощного урагана на Алтае поваленное ветром дерево влетело в салон пассажирского автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Бийск».

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По его данным, авария произошла недалеко от Бийска, между остановкой «5-й километр» и поселком Сорокино.

На опубликованных кадрах видно, что ствол сухого дерева прошил автобус насквозь сразу за местом водителя. Толстая часть ствола выступает из проема правой створки лобового стекла. Более тонкая выбило боковое стекло сразу за водительским местом. По предварительной информации, при этом никто не пострадал.