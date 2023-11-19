В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход

В Пензе в результате столкновения с легковым автомобилем иномарка съехала в подземный пешеходный переход. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД. По информации агентства, авария произошла в субботу в 21:36 напротив дома 27 по проспекту Победы.

Автомобиль Lada XRay столкнулся с BMW 520, в результате чего иномарка наехала на препятствие и съехала в подземный пешеходный переход. "В результате происшествия водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в момент аварии пешеходов в переходе не оказалось.