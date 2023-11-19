Мужчина въехал в толпу в Новгородской области

В ночь на 19 ноября мужчина въехал в толпу на своем Mercedes-Benz в Новгородской области. В результате происшествия двое людей пострадали. Сам водитель в настоящий момент задержан. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

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«В Новгородской области следователи СК России задержали мужчину, въехавшего в толпу у ресторана <…> в городе Боровичи. Следователем СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело», — передает telegram-канал «Следком».

Дело возбуждено по статье за покушение на убийство двух и более лиц.