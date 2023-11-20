Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Ульяновской области

– В результате ДТП погибли три человека, находящиеся в легковом автомобиле (водитель и двое пассажиров: женщина 1987 года рождения и несовершеннолетний ребенок, девочка, 2010 года рождения), – сообщили в УМВД России по Ульяновской области.