Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Ульяновской области

В Ульяновской области произошла смертельная авария. Участниками стали два автомобиля.
ДТП случилось вечером 19 ноября на федеральной трассе М-5 "Урал" у поселка Нагорный Николаевского района.
По предварительным данным, водитель 1983 года рождения управлял машиной LADA Granta и столкнулся с движущимся в попутном направлении КАМАЗом.
– В результате ДТП погибли три человека, находящиеся в легковом автомобиле (водитель и двое пассажиров: женщина 1987 года рождения и несовершеннолетний ребенок, девочка, 2010 года рождения), – сообщили в УМВД России по Ульяновской области.
Другие обстоятельства случившегося выясняются.