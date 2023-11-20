В Екатеринбурге малолетняя девочка пострадала в ДТП

«Водитель, управляя автомашиной Nissan Almera, двигаясь по Восточной со стороны улицы Ткачей в сторону улицы Декабристов при совершении разворота на перекрестке Восточная – Тверитина, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi ASX, которая двигалась со встречного направления», – уточнили в ГИБДД.