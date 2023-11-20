В Екатеринбурге малолетняя девочка пострадала в ДТП
В Екатеринбурге столкнулись две иномарки, в результате аварии пострадала 10-летняя пассажирка одного из автомобилей. Девочку увезли на скорой с травмами. Об этом рассказали в отделении пропаганды госавтоинспекции города.
«Водитель, управляя автомашиной Nissan Almera, двигаясь по Восточной со стороны улицы Ткачей в сторону улицы Декабристов при совершении разворота на перекрестке Восточная – Тверитина, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi ASX, которая двигалась со встречного направления», – уточнили в ГИБДД.
В результате аварии пострадала 10-летняя девочка – пассажирка Mitsubishi ASX. Она не была пристегнута ремнем безопасности в момент аварии. С травмами головы и лица ее госпитализировали.
На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия.
Напомним, ранее «ФедералПресс» рассказывал о смертельном ДТП на Режевском тракте.