В Ивановской области выросло число пострадавших и погибших в ДТП

В Ивановской области почтили память жертв ДТП в воскресенье, 19 ноября. В областной Госавтоинспекции сообщили, что в этом году произошло 949 аварий. В них погибли 83 человека и 1 181 пострадали.

По сравнению с прошлым годом аварийность в Ивановской области увеличилась на 1,3%. Число погибших в ДТП при этом выросло на 25,8%, а поучивших травмы – на 3,1%.

В Иванове самыми аварийными стали улица Лежневская, Куконковых, Кохомское шоссе. Там погибло больше всего человек.

Напомним, Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресенье ноября.