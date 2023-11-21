Грузовик со взрывчаткой попал в тройное ДТП

Под Пензой грузовик «Спецсвязи», который перевозил взрывчатку, попал в тройное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

© АВТОХАМ ПЕНЗА/VK

Авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошла на трассе М-5 в районе села Подгорное. В результате ДТП одна из грузовых машин перевернулась, дорога оказалась перекрыта в обоих направлениях. Пострадали водитель и пассажир автомобиля «Спецсвязи», они госпитализированы.

При осмотре места ДТП в кузове грузовика были обнаружены опечатанные ящики с надписью «Осторожно! Взрывается!». Опасный груз оцепили сотрудники ДПС, проезд по трассе откроют, когда ящики со взрывчаткой увезут.