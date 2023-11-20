Три российских актера попали в ДТП на «трассе смерти»

Актеры Серовского театра драмы им. А. П. Чехова Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов попали в ДТП в Свердловской области, сообщила пресс-служба театра. По ее данным, авария произошла на 191-м км трассы Серов — Екатеринбург — этот участок дороги признан региональным ГИБДД одним из самых смертельно-опасных в регионе.

Они стали жертвами крупной автодорожной аварии. Состояние Беловой и Демидова сейчас стабильное, у Брызгалова — критическое, — уточнили в театре.

ГИБДД по Свердловской области в свою очередь сообщила, что всего в ДТП пострадали девять человек. Установленно, что водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus.

Ранее авария с участием «Газели» и автомобиля Peugeot Boxer произошла в Искитимском районе Новосибирской области. Авария произошла на 73-м километре автодороги Р-256. Предварительно, причиной ДТП стал сильный боковой ветер. В результате аварии погибли два человека и более десяти пострадали. На момент аварии в салоне маршрутного автомобиля находились 17 человек.