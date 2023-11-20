Два микроавтобуса ушли под лед в Якутии

Две микроавтобуса — Toyota Ipsum и Mazda Bongo — выехали на лед реки Лены и провалились, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Мегино-Кангаласского района. Водители и пассажиры не пострадали. Оба ДТП произошли в поселке Нижний Бестях из-за несанкционированного выезда на Лену.

Сперва под лед ушла Tоyota Iрsum, за рулем которой был мужчина 1999 года рождения, через полтора часа аналогичная участь постигла Mаzda Bongо и ее водителя 1978 года рождения. При этом в микроавтобусах находилось по одному пассажиру на передних сиденьях. В ГИБДД напомнили, что выезд на лед карается штрафом от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее в Красноярском крае спасатели вытащили из реки пассажирку почти затонувшего в ледяной реке автомобиля УАЗ. Как транспортное средство очутилось посреди реки Урюп — неизвестно, предполагается, что водитель хотел проехать водоем вброд, но не рассчитал силы. Именно он смог потом вылезти из кабины и обратился к спасателям за помощью, чтобы высвободить подругу. Видео с эвакуацией появилось в Сети.