Две микроавтобуса - Toyota Ipsum и Mazda Bongo выехали на реку Лена и провалились под лед, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Якутии. Отмечается, что водители и пассажиры не пострадали.

Оба ДТП произошли в поселке Нижний Бестях в результате несанкционированного выезда на Лену. Сперва под лед ушла Tоyota Iрsum, за рулем которой был мужчина 1999 года рождения, через полтора часа аналогичная участь постигла Mаzda Bongо и ее водителя 1978 года рождения. При этом в мироавтобусах находились по одному пассажиру на передних сиденьях. В ГИБДД напомнили, что это нарушение правил карается штрафом от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее в Красноярском крае спасатели вытащили из реки пассажирку почти затонувшего в ледяной реке автомобиля УАЗ. Как транспортное средство очутилось посреди реки Урюп — неизвестно, предполагается, что водитель хотел проехать водоем вброд, но не рассчитал силы. Именно он смог потом вылезти из кабины и обратился к спасателям на помощью, чтобы высвободить подругу. Видео с эвакуацией появилось в Сети.