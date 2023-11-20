Проезжую часть освободили после крупного ДТП на МКАД

Проезжую часть после столкновения нескольких автомобилей на МКАД. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Проезжая часть освобождена, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на внешней стороне 52-го километра МКАД. Там вечером 20 ноября столкнулись несколько автомобилей.

18 ноября две машины столкнулись на внешней стороне 88-го километра МКАД. Движение в районе аварии было затруднено и осуществлялось по одной полосе из пяти.