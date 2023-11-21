Два человека погибли в ДТП с коровой на Кубани

На Кубани произошло массовое ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы. По итогу есть погибшие.
Сообщается, что авария случилась 20 ноября на 37-м километре дороги Лабинск – Мостовской – граница КЧР в районе хутора Центральный. Водитель машины Mercedes сбил внезапно вышедшую на дорогу корову, которую от удара отбросило на встречную полосу, где ее сбил автомобиль скорой помощи. После этого иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль LADA, а затем опрокинулась.
– На месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир немецкого авто. Еще один пассажир иномарки и пассажир LADA госпитализированы, – сообщает МВД по Краснодарскому краю.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, будет проведена проверка в отношении владельца коровы, который допустил ее самовыгул.