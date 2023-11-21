Два человека погибли в ДТП с коровой на Кубани

Сообщается, что авария случилась 20 ноября на 37-м километре дороги Лабинск – Мостовской – граница КЧР в районе хутора Центральный. Водитель машины Mercedes сбил внезапно вышедшую на дорогу корову, которую от удара отбросило на встречную полосу, где ее сбил автомобиль скорой помощи. После этого иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль LADA, а затем опрокинулась.