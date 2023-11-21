Пешехода сбили насмерть на федеральной трассе "Уссури" в Приморье

В Надеждинском районе Приморья водитель внедорожника «Toyota Land Cruiser» насмерть сбил пешехода, который переходил федеральную трассу «Уссури» в неположенном месте, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.

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65-летний мужчина, попавший под машину на 701-м километре трассы, скончался на месте.

По предварительной информации, 58-летний водитель внедорожника перед законом чист: имеет стаж управления транспортным средством продолжительностью 29 лет, в текущем году к ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

В связи с участившимся травматизмом пешеходов и гололёдными явлениями ГИБДД усиливает патрулирование, выводя на улицы почти 150 человек личного состава из числа «кабинетных» сотрудников. Пешеходам напоминают: в тёмное время суток нужно иметь на одежде светоотражающие элементы, в первую очередь это касается загородных автодорог; при отсутствии тротуаров нельзя идти вдоль дороги в попутном транспортному потоку направлении – только навстречу. Ночью можно иметь при себе фонарик.

Если в зоне видимости нет пешеходного перехода, а перейти дорогу надо, это следует делать на перекрёстке, а если и перекрёстка не видно – то хотя бы в зоне, где нет разделительных ограждений, двигаясь строго перпендикулярно проезжей части.