В Башкирии в результате ДТП с автобусом погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения автобуса и двух легковых машин в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"Автобус "Нефаз" столкнулся с легковушкой LADA Granta, в которую в дальнейшем въехал Hyundai Solaris". <...> От удара водитель Lada, к сожалению, погиб. Два человека из автобуса госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате столкновения автобус выбросило в кювет с последующим опрокидыванием. В момент ДТП в автобусе находились 33 пассажира и водитель.