В Башкирии в результате ДТП с автобусом погиб человек

"Автобус "Нефаз" столкнулся с легковушкой LADA Granta, в которую в дальнейшем въехал Hyundai Solaris". <...> От удара водитель Lada, к сожалению, погиб. Два человека из автобуса госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.