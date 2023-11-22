Водитель Lada в Твери обрушил светофор на подростка

В Твери автомобиль Lada врезался в светофор, который травмировал стоявшего рядом подростка. Об этом сообщает tvernews.ru

ДТП произошло на Бурашевском шоссе. Автомобиль Lada Granta врезался в светофор, который нанес травмы 14-летнему мальчику. Пострадавший подросток госпитализирован. Водитель Lada при этом скрылся с места аварии. Впоследствии 34-летний мужчина был задержан.

На видеозаписи с моментом ДТП, опубликованной Telegram-каналом «Инцидент Тверь и Тверская область», видно, что автомобиль Lada пытался объехать справа двигавшийся перед ним внедорожник, но на его пути оказался светофор. От удара столб накренился и ударил стоявшего подростка, который упал на землю. Автомобиль после столкновения с препятствием отбросило назад. Пешеход смог подняться на ноги.