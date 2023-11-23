На внешней стороне 60-го км МКАД столкнулись два автомобиля

Водитель грузовой машины не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе.

— Для движения недоступны три полосы из пяти в сторону Москвы и две полосы из пяти в сторону области, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В эту же ночь несколько машин столкнулись в центре Москвы. Авария произошла на Малой Сухаревской площади в районе дома № 3. Движение по внешней стороне Садового кольца осуществлялось по одной полосе из пяти.