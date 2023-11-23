На Кубани три человека погибли в ДТП на федеральной трассе "Кавказ"

"Сегодня, на федеральной автодороге "Кавказ" 2 км + 300 м произошло столкновение двух автомобилей. Предварительно, женщина, водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь в сторону Ростова, допустила занос транспортного средства на обочину с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля Lada погибли на месте, еще один пассажир-мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении с уточнением, что позже пострадавший скончался в Павловской ЦРБ.