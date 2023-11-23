Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде в Москве

Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде
Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Окружного проезда. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, — говорится в сообщении.
Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы города, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одна авария произошла в столичном районе Южное Бутово. Водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Накануне в результате ДТП на внутренней стороне 55-го километра МКАД с участием трех автомобилей пострадали два человека. 38-летний водитель Honda врезался в автомобиль, остановившийся из-за ранее произошедшего ДТП еще с одной машиной, получив при этом телесные повреждения. Также пострадавшим оказался находившийся на проезжей части в момент аварии мужчина.