Школьник по фамилии Герой остановил автобус с потерявшим сознание водителем

В Алматинской области старшеклассник спас пассажиров автобуса, водитель которого потерял сознание за рулем. Об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

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Инцидент произошел на остановке в селе Карасай в Илийском районе Алматинской области. Ученик местного лицея № 24 Акжол Герой остановил неуправляемый автобус, в котором стало плохо водителю, у мужчины за рулем произошел сердечный приступ.

Восьмиклассник подбежал к автобусу, заскочил в него, нажал на тормоз и сумел остановить транспорт.

«Если бы он не совершил такой подвиг, автобус бы врезался в дома», — сообщили очевидцы.