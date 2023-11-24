В Новой Москве кабину грузовика разорвало при ДТП с фурой

В Новой Москве водителя госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с большегрузом. Об этом в Telegram-канале сообщила столичная прокуратура, которая опубликовала кадры с места аварии.

© Прокуратура Москвы

ДТП произошло в поселке Краснопахорское на 245-м км ЦКАД. По предварительной информации, водитель грузового Hyundai не справился с управлением и столкнулся с фурой MAN, которая двигалась в попутном направлении. Мужчина доставлен в больницу.